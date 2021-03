Un soigneur de Pairi Daiza a été sérieusement blessé par un des pandas géants du parc, Tian Bao, samedi après-midi. Pour des raisons qui n'ont pas encore été déterminées, l'animal s'est retrouvé dans le couloir d'accès réservé aux soigneurs et s'en est pris à un de ceux-ci.



Une intervention rapide de quelques travailleurs a permis d'éloigner l'animal sans le blesser et d'apporter les premiers soins au soigneur. L'homme sérieusement blessé, au niveau du bras et de la jambe, a ensuite été transporté à l'hôpital. Dans une interview donnée à Sudpresse, la porte-parole a donné des nouvelles de l'homme. "Le soigneur blessé et toujours à l'hôpital et nous ne pouvons pas communiquer sur son état de santé, mais son pronostic vital n'est heureusement pas engagé", a-t-elle indiqué.

"Une réaction normale"

C’est la première fois qu’une attaque d'un panda géant à lieu dans le parc. Pairi Daiza tient tout de même à préciser que le panda de quatre ans n’est pas plus agressif qu’un autre. "Tian Bao a réagi de manière normale… Il ne faut pas lui en vouloir", a expliqué la porte parole à nos confrères. "Les pandas géants sont en effet avant tout des ursidés, des animaux solitaires ne tolérant pas d'intrusion dans leur territoire. Le soigneur connaissait les procédures de sécurité". Les protocoles de sécurité appliqués à Pairi Daiza interdisent normalement tout contact direct entre humains et pandas géants dès lors que ces derniers atteignent l'âge de deux ans ou 70 kilos.