"La naissance des deux bébés pandas géants va au-delà de nos espérances", a déclaré vendredi Eric Domb, président-fondateur du parc animalier Pairi Daiza, lors de la conférence de presse annonçant cette naissance "exceptionnelle". "C'est exceptionnel parce que nous accueillons deux bébés pandas, une femelle et un mâle. C'est le succès de toute une équipe, une équipe qui devra travailler d'arrache-pied jusqu'au sevrage des bébés", a souligné Eric Domb. "Exceptionnel aussi car dans la nature, un seul bébé survit en cas de naissance de jumeaux".

"Ces naissances sont juste incroyables. L'émotion et l'adrénaline ont été fortes pour toute l'équipe de soigneurs. Hao Hao (maman panda) a fait un travail exceptionnel. Elle est déjà très maternelle", a indiqué Tim Bouts, directeur zoologique de Pairi Daiza.

Ces naissances sont aussi gage de bons présages. Les bébés sont nés le 8 août et le chiffre 8 est signe de prospérité en Chine. Les jumeaux en Chine sont considérés comme une bénédiction et le garçon est considéré comme le Dragon et la fille le Phénix.

Avec la naissance des deux bébés, dont les prénoms seront choisis plus tard, Pairi Daiza abrite désormais cinq pandas géants.

Prêtés pour 15 ans par la Chine, la femelle Hao Hao et son compagnon Xing Hui avaient été accueillis en grande pompe à Brugelette en février 2014 et sont rapidement devenus l'une des principales attractions du parc. Le 2 juin 2016, un petit mâle était né et avait reçu le nom de Tian Bao, "Trésor du Ciel".