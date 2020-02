Ce jeudi matin, un incendie s'est déclaré au sein d'un immeuble à appartements situé le long de la rue du Gard à Leuze. Alertés vers 8h30, les pompiers des casernes de Leuze, Péruwelz et Ath se sont rapidement rendus sur place.C'est le capitaine Eric Stasik qui a dirigé l'intervention. Il a ainsi expliqué l'origine de l'incendie.Le logement en question, situé au troisième et dernier étage, est complètement détruit. La toiture a également été touchée. Heureusement, toutes les personnes qui se trouvaient dans l'immeuble ont pu être évacuées. On ne dénombre aucun blessé.