Cette action pacifique mobilise ce dimanche matin, non loin du parc, une septantaine d'opposants appartenant à des associations de protection animale

Environ 70 personnes manifestent pacifiquement ce dimanche matin le long de la nouvelle route menant au parc Pairi Daiza depuis la N56 Ath - Mons. Issues d’un collectif anti zoo regroupant une bonne vingtaine d’associations de protection animale, celles-ci s’opposent à l’arrivée prochaine d’ours polaires au cœur du domaine animalier de Cambron-Casteau (Brugelette) tout en réclamant plus largement la fin de la détention d’espèces sauvages dans les jardins zoologiques. Dans le cadre de cette action de sensibilisation encadrée par les services de police, les manifestants ont formé une haie de part et d’autre de la route des Wespellières en brandissant des calicots au passage des voitures et des cars de touristes se rendant à Pairi Daiza. Sur ceux-ci, on peut notamment lire des slogans comme “Les ours polaires sur leur terre”, “Ours en captivité, enfer à perpétuité” ou encore “L’enfermer ne le sauvera pas”.