Vers 4 heures du matin dans la nuit de vendredi à samedi, le Mister Cash BNP Parisbas Fortis de l'avenue Mascaux, à Marcinelle, a été la cible d'une attaque.





Un ou plusieurs individus ont tenté de faire exploser le distributeur de billet situé dans le même bâtiment que le Carrefour. Le ou les individus ont tenté de le faire sauter avec une bonbonne de gaz raccordée à l'intérieur du Mister Cash, pour créer une poche de gaz et y déclencher une explosion avec des fils électriques.

Mais suite aux manipulations effectuées sur le distributeur, une alarme a dû se déclencher, puisqu'un vigile est rapidement arrivé, et le ou les malfrats ont fuit en laissant leur matériel sur place.

Quand la police est arrivée, les agents ont trouvé une valise noire devant le distributeur de billet, avec des câbles électriques et des tuyaux qui entraient dans le Mister Cash. Sans savoir ce que contenait la valise, ils ont établi un périmètre de sécurité et fait appel aux démineurs de l'armée. Elle ne contenait heureusement qu'une bonbonne de gaz et du matériel électrique.

Aucune explosion n'a eu lieu, et les pompiers ont examiné l'intérieur du magasin pour s'assurer que du gaz ne s'y était pas accumulé. Le laboratoire de la police judiciaire est descendu sur les lieux, et une enquête a été ouverte.



