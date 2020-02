Un jeune entrepreneur carolo aux commandes d’un espace unique.

La réalité virtuelle est en plein boom. Nombreux sont les magasins proposant des casques où il est possible d’intégrer son téléphone portable. Courses de voitures, montagnes russes ou encore jeux de guerre, les créations se multiplient et chacun peut presque faire cette expérience à moindre coût, mais quand la technologie est poussée à son paroxysme l’expérience est bluffante.

Un espace cosy et accueillant

C’est à l’avenue Paul Pastur à Mont-sur-Marchienne qu’a ouvert, il y a un peu plus de deux mois, un espace dernière génération proposant de vivre une expérience de réalité virtuelle. Si le concept fleurit un peu partout dans la région, Sébastien Rigot a voulu voir les choses en grand au point d’attirer l’attention et le parrainage du géant Ubisoft, l’un des leaders mondiaux du secteur. Bien que l’espace de jeu ne compte que quatre postes (bientôt un cinquième), le jeune entrepreneur n’a pas voulu se précipiter et investir dans un hangar avec une kyrielle de connexions. L’espace est donc cosy et accueillant. "Passionné de nouvelles technologies, j’ai eu envie de repenser mon projet de vie, je me suis renseigné sur ce qu’il était possible de faire. Étant attaché à ma région, j’ai voulu y développer cet espace à taille humaine. Le principal est de faire vivre une expérience hors du commun. Cela va du jeu en solo aux jeux collaboratifs à 2, 3 ou 4. J’ai eu envie de prouver ce dont je suis capable et de faire les choses bien sans me précipiter, sans laisser passer ma chance."

Un effet saisissant

Avant d’ouvrir, Sébastien est allé visiter des sites partout en Europe afin de compiler les points forts et trouver des solutions aux éventuels problèmes qui pourraient se poser quand lui se lancerait.

Lors de notre test, nous avons choisi, parmi les 700 jeux disponibles, Lost Pyramide, une escape room virtuelle dans une pyramide au temps de l’Égypte ancienne. Bien qu’on sente qu’on est début d’un nouveau phénomène, l’effet "waou" est clairement là.

Attention spoiler ! À quatre, nous avons dû évoluer dans une pyramide sur plusieurs étages. Nos missions respectives dépendaient de la réussite de celle des autres. Grâce aux casques et aux manettes on ressent un certain vertige quand on grimpe vers la sortie au sommet de la pyramide.