Hainaut Le parc animalier a annoncé la naissance de deux bébés pandas. Ces ursidés sont nés ce jeudi 8 août, explique le parc qui précise également que le 8 est le chiffre de la chance dans la culture chinoise.

Il s'agit des deuxième et troisième naissances de bébés pandas dans le Benelux, après celle de Tian Bao en 2016. Selon Pairi Daiza, onze pandas géants nés en captivité ont, à ce jour, déjà été réintroduits en pleine nature. Neuf sont toujours en vie actuellement.

"C'est un nouvel espoir pour la préservation de cette espèce classée vulnérable par l'International Union for Conservation of Nature (IUCN) et dont les réintroductions dans la nature de spécimens nés parmi les hommes sont couronnées de succès", s'enthousiasme le jardin animalier.

© Facebook Pairi Daiza



L'arrivée de bébés pandas n'est pas une surprise dans la mesure où Hao Hao avait été inséminée deux fois avec succès en avril dernier. Toutefois, les grossesses des pandas sont rares et compliquées, principalement parce qu'on ne peut la détecter que trois semaines avant la naissance effective.

Pour rappel, la Chine avait prêté deux pandas géants à la Belgique en 2014. Ils sont depuis devenus la coqueluche des visiteurs qui n'hésitent pas à se déplacer en nombre à Brugelette pour les admirer. Il y a donc fort à parier que cette double naissance attire en masse les touristes, comme cela avait été le cas lors de la naissance de Tian Bao en 2016.