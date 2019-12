Au cours des cinq prochaines années, le parc Pairi Daiza investira encore 300 millions d’euros afin d’offrir à sa clientèle toujours plus de rêve et de dépaysement. À l’horizon 2025, ses responsables se sont fixés pour objectif de franchir la barre des trois millions de visiteurs en créant de nouveaux mondes thématiques à l’intérieur desquels il sera possible de loger comme c’est déjà le cas au sein de la Dernière Frontière (Last Frontier) ouvert depuis quelques mois.

(...)