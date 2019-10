Une tentative d'enlèvement d'enfants par des hommes cagoulés s'est produite mercredi à Dour, a indiqué jeudi le parquet de Mons. Une enquête est ouverte. Une tentative d'enlèvement de quatre enfants âgés de 8 et 9 ans s'est produite mercredi à Dour. Le parquet a indiqué que les enfants étaient en train de récolter des pommes de terre dans un champ situé à l'arrière du terrain de football de Dour, quand une camionnette blanche s'est arrêtée non loin de là. Quatre hommes cagoulés ont tenté de s'emparer d'un petit garçon et d'une petite fille.

Selon le parquet de Mons, les versions des faits relatés par les enfants concordent. Le dossier n'était toutefois pas encore mis à l'instruction jeudi.