Hainaut Ce matin, le rond point de Ma Campagne situé à la chaussée de Bruxelles a été le théâtre d'un accident dramatique.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, vers 6h15, qu'une voiture avait effectué une embardée dans le rond point . Elle a terminé sa course dans la façade du garage Vanneste motors, un bâtiment qui a déjà été endommagé plusieurs fois suite à des sorties de route dans ce rond point. © Boucau

Quatre ambulances, un Smur, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. Une personne a été éjectée de la voiture Mercedes seule en cause. Les secouristes ne purent que constater son décès. Trois autres personnes ont dû être désincarcérées. © Boucau

Les occupants du véhicule étaient âgés de 25 à 30 ans. Le véhicule était immatriculé en Belgique.

Les dégâts occasionnés au bâtiment sont très importants . Plusieurs véhicules exposés à l’intérieur du magasin ont subi d'importants dégâts .

"C'est un véritable carnage" , nous confiait le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, descendu sur place. On ignore l'identité de la victime à l'heure d'écrire ces lignes car elle n'avait pas encore été identifiée par la police . La vitesse, une fois de plus, est la cause de ce drame.