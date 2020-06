La crèche Les Lucioles à Enghien a fermé ses portes en raison d’un cas de Covid-19.

Alors que Marjorie (prénom d’emprunt) commençait tout doucement à retrouver une vie normale, un coup de fil reçu en fin de semaine dernière l’a replongée dans le stress du confinement. “La crèche de mon fils a appelé pour me dire qu’un cas de Covid-19 a été détecté dans la petite section des grands, comme le mien qui est âgé de 20 mois. Tout le monde a alors été mis en quarantaine. Ça a vraiment été une totale surpris e.”

À la suite de cette découverte, la crèche Les Lucioles à Enghien a décidé de fermer ses portes temporairement, et toutes les familles ont été placées en quarantaine à leur domicile. “Ç a a été un gros coup de massue, un gros chamboulement alors qu’on retrouvait notre vie d’avant peu à peu. On a dû prévenir rapidement nos employeurs et tout annuler à la dernière minute. On doit encore rester en quarantaine jusqu’à la semaine prochaine. Tous les parents de la crèche ont été rapidement contactés. On pensait qu’Enghien serait épargné mais ce n’est pas le cas .”

Cette jeune maman doit désormais prendre la température de son petit garçon deux fois par jour et rester vigilante quant à l’évolution de sa santé. “Il est surveillé de très près par notre médecin. Il n’y a rien d’inquiétant à ce stade mais on a eu très peur. Au moindre signe, on nous a dit qu’on serait testé. On applique toutes les mesures de précaution. Après six jours, il va super bien mais on reste préoccupés. Ça nous tombe dessus alors qu’on avait repris le chemin du travail et de la crèche. On espère qu’il n’y aura pas d’autres cas .”