Cette semaine, du lundi au mercredi, place aux festivités estudiantines liégeoises de la Saint-Torè, dont le traditionnel cortège a défilé ce mardi en cours d’après-midi.

Le collège communal de la Ville de Liège avait annoncé vendredi dernier, dans le cadre de mesures de précaution et de lutte contre le Covid-19, la suspension des manifestations étudiantes prévues dans la salle de guindaille fermée du Chapi, à Droixhe. En revanche, les activités se déroulant en extérieur, à savoir la Garden HEC du lundi, le cortège du mardi et les 4 H Trottis du mercredi, ont quant à elles été maintenues.

Départ à 14 h

Ce mardi, les étudiants liégeois se sont ainsi donné rendez-vous aux alentours de midi sur le boulevard de la Constitution, entre la rue Dos Fanchon et la rue Ransonnet, pour ce cortège de la Saint-Torè. Celui-ci a démarré aux alentours de 14 h pour s’arrêter aux alentours de 16 h aux Terrasses, au pied de la statue du Torè, avant d‘entamer les chants facultaires et les chants sacrés. Selon la police, environ 1 500 étudiants ont participé au cortège de cette année, et aucun incident n’était à signaler.

Le cortège de ce mardi a principalement emprunté les artères d’Outremeuse, à savoir le boulevard de la Constitution, le boulevard de l’Est, la place de l’Yser, la rue Surlet, la place Delcour, la rue Méan, la place Sylvain Dupuis, la rue Grétry, le quai Churchill, la rue Léon Frédéricq, la rue des Fories et la rue Renoz, avant de traverser le pont Albert Ier pour rejoindre l’avenue des Croix-de-Feu et l’avenue Rogier. Les axes du parcours ainsi que les routes perpendiculaires ont été fermés le temps du passage du cortège avant d’être rendus à la circulation.

Enfin, place ce mercredi aux 4 H Trottis, qui prendront place, comme la Garden HEC du lundi, sur le parking C du Standard de Liège, à Sclessin.