Intempéries : Des évacuations préventives ordonnées à Baelen, Eupen et Limbourg

La gouverneure faisant fonction de la province de Liège, a décidé mercredi par arrêté pris sur la base des recommandations du Centre régional de crise wallon et des différentes disciplines de secours et d'intervention, d'évacuer de façon préventive, plusieurs habitations dans les communes de Limbourg, d'Eupen et de Baelen, a communiqué mercredi son cabinet. Les personnes concernées sont: les occupants des immeubles situés dans les zones inondées et à risques, les occupants des campings et camps de jeunesse de ces mêmes zones. Les habitants et résidents concernés seront prévenus par la police et installés dans des centres locaux d'accueil. Les jeunes présents dans les camps évacués rentreront à leur domicile.

En raison de la crue exceptionnelle de la Vesdre, le barrage d'Eupen ne sera pas en mesure de diminuer l'impact de celle-ci dans les heures à venir. Par conséquent, les restitutions correspondront aux débits qui rentrent naturellement dans le barrage, indique le communiqué de la Province.

La ouverneure faisant fonction assure qu'il ne s'agit en aucun cas d'un quelconque dysfonctionnement du barrage, mais bien d'un moyen normal, en cas de crue exceptionnelle, de ne pas mettre en péril l'intégrité de l'ouvrage. Le monitoring avec les services concernés est permanent afin de prendre les mesures de sécurité adéquates.