Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus à Chaudfontaine jeudi en fin d'après-midi après les inondations impressionnantes qui ont frappé la région.

Le Roi et la Reine rencontrent des sinistrés à Chaudfontaine

Ils y ont rencontré des personnes sinistrées et rendu hommage aux services de secours. Les souverains ont échangé avec les victimes pour tenter de les soutenir dans leur détresse. Le Roi a pris la parole pour leur adresser ses pensées et témoigner de sa reconnaissance envers les services de secours et d'urgence, qui sont à pied d'oeuvre depuis plusieurs jours.

La commune de Chaudfontaine a été particulièrement touchée par les intempéries et les inondations qui frappent plusieurs régions du pays depuis mercredi. Les pluies diluviennes ont fait huit morts et quatre disparus.

