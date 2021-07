Liège: une grue menace de s'effondrer sur une ligne à haute tension

La Meuse sort de son lit à plusieurs endroits au centre de la ville de Liège. Les autorités ont demandé aux riverains qui vivent en bord de Meuse d'évacuer, si c'est encore possible.

Selon nos confrères de la RTBF, la situation au pont-barrage de Monsin est critique. En chantier depuis un an, ce barrage ne peut pour le moment compter que sur deux pertuis (portes), sur les six normalement disponibles. Le barrage ne lâche donc pas la quantité d'eau souhaitée et la Meuse commence à déborder.

Pour le moment, l'attention est surtout dirigée vers une grue qui menace de tomber sur le chantier de ce pont-barrage, note la RTBF. Le pied de cette grue est sous eau. Si la grue venait à tomber, elle pourrait s’effondrer sur une ligne à haute tension de 100.000 volts qui alimente toutes les stations de pompage de la région.

Un camion est sur place pour essayer de stabiliser l'engin.