Toutes les personnes qui se trouvent aux abords de la Meuse à Liège doivent quitter les lieux ou monter aux étages

Ce qu'il se passe à Liège est incroyable. La ville risque de devenir un seul et unique fleuve dans les prochaines heures puisque le niveau de la Meuse et de la Dérivation ne cesse d'augmenter. Certains quartiers sont déjà sous eau. La Gouverneur faisant fonction et les autorités de la Ville de Liège demandent aux habitants de Liège qui ont encore la possibilité d’évacuer de le faire. Si ce n'est plus possible, il faut éviter de rester au rez-de-chaussée et monter aux étages. Principalement aux abords de la Meuse!

"Selon les dernières informations et les estimations communiquées par la Région wallonne, il pourrait monter de 1m50 au dessus du niveau actuel dans les prochaines heures . Si l’évacuation n’est plus possible, il est recommandé aux citoyens de monter à l’étage et de ne prendre aucun risque. Toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire de Liège doivent quitter Liège. Les commerces doivent fermer. La situation de crise est exceptionnelle et la solidarité doit primer."

Même si la communication officielle parle bien de l'ensemble du "territoire de Liège", Christine Defraigne (MR) a apporté des précisions sur les réseaux sociaux. "Nous demandons donc à tous ceux qui sont en ville pour le moment et qui n’y habitent pas de rentrer chez eux. Et à tous les Liégeois qui vivent le long du fleuve de partir également vers les hauteurs ou de monter aux étages."





