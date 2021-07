A Verviers, des jeunes ont sauvé la vie de plusieurs habitants: "Ils n'ont pas hésité à braver l'eau"

Lors des incroyables inondations qui ont eu lieu ce jeudi dans la région liégeoise, d’incroyables élans de solidarité ont été constatés. Les habitants ont fait preuve d’une entraide et d’un courage qui font chaud au coeur dans ces moments douloureux.

C’est le cas de trois jeunes habitants du quartier des Weines à Ensival qui se trouve entre Pepinster et Verviers. Ces trois jeunes ont fait preuve d’une grande bravoure. Ils n’ont pas hésité à braver le danger au péril de leurs vies pour aider des habitants en grande difficulté. Deux policiers ont été envoyés à l’endroit car des riverains souhaitaient être évacués. Le débit de la Vesdre était particulièrement violent et leur sauvetage était très périlleux.

A leur arrivée, les policiers ont été interpellés par trois jeunes du quartier. Ces derniers leur ont signalé qu’il était impossible de passer par la rue des Weines car le courant était trop fort et beaucoup trop rapide. Ces trois jeunes ont précisé qu’il y avait un moyen de contourner ce torrent d’eau boueuse et d’évacuer les victimes par les toits de leurs maisons. Une initiative qui a permis de sauver des vies ! "Ces trois jeunes les invitent à les suivre, à traverser une habitation et à accéder aux jardins", indique la police de la zone Vesdre. " Là, en montant sur une vétuste cheminée et en escaladant, les jeunes et les policiers arrivent sur les toits. Les trois jeunes courageux n'hésitent pas à braver l'eau et vont chercher plusieurs riverains qui ne veulent ou ne peuvent plus rester dans leur domicile."

Ce sauvetage particulièrement dangereux ne s’est pas réalisé sans mal. La manoeuvre était très dangereuse. "Mais encore faut-il monter par une échelle ! De l'aide, des conseils prodigués, du soutien... puis il faut redescendre par un escabeau, remonter sur un appui de fenêtre et passer par la fenêtre de gentils riverains." Grâce à l’intervention de ces trois jeunes déterminés et courageux, des personnes ont pu être sauvées. "Au total, ce seront huit personnes qui seront évacuées par les toits", poursuit la police. A la lumière des évènements lors desquels des maisons ont été emportées par les flots avec peut-être des habitants prisonniers de leurs murs, on se rend compte que ces interventions de ces sauveteurs d’un jour ont une valeur inestimable. "Merci aux trois jeunes ensivalois !"