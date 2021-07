Bonne nouvelle: le niveau de l'eau au centre-ville de Liège n'a pas augmenté et baisse même à certains endroits!

Ce jeudi 15 juillet restera gravé éternellement dans la mémoire des Liégeois et des nombreux sinistrés victimes des eaux. On craignait même le pire en soirée ce jeudi et durant la nuit de jeudi à vendredi. Les habitants des zones les plus à risques avaient reçu la consigne d'évacuer leur habitation ou de monter aux étages.



Bien heureusement, on apprend ce vendredi matin que le niveau de l'eau au centre-ville n'a pas augmenté cette nuit. Du côté de Chênée, endroit extrêmement touché, il aurait même commencé à baisser lentement. Les dernières informations concernant la mobilité à Liège restent cependant d'application.