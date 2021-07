Chênée, Vaux-sous-Chèvremont, Angleur... Il reste de nombreuses personnes à sauver

Actuellement, la province de Liège totalise au minimum 20 décès. Mais de nombreuses personnes ne donnent plus de nouvelles. Des hélicoptères survolent la province, la protection civile, les pompiers et d'autres services de chez nous ou de l'étranger (France, Italie, Autriche...) tentent de sauver des vies. La sitiuation reste très inquiétante et on s'attend malheureusement à voir le nombre de victimes augmenter dans les prochaines heures.



Les pompiers de Liège signalent que les opérations de sauvetage ont principalement lieu à Angleur, Chênée et Vaux-sous-Chèvremont. Trois localités où le niveau d'eau baisse petit à petit. Il reste cependant beaucoup de monde à aller chercher dans des habitations souvent difficiles d'accès et inondées. On parle de 1 à 6 personnes par habitation, avec des enfants et des personnes à mobilité réduite. Le nombre total de personnes à sauver est difficile à estimer.