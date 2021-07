Aide au déblaiement dans les communes sinistrées : voici la marche à suivre

La police fédérale a fait savoir que, dans les communes sinistrées des zones Vesdre et Secova, il est recommandé aux citoyens désireux d'apporter une aide au déblaiement de d'abord prendre contact avec les autorités communales, dans le but d'organiser cette aide au mieux et de ne pas gêner l'évolution du travail des services de secours.

Voici la manière de contacter les communes concernées:

- Verviers: 0497 40 56 24

- Aywaille: 04 384 40 17

- Chaudfontaine: formulaire https://forms.gle/5gwsryp2iPB7npVz7

- Esneux: formulaire https://forms.gle/17WMz76nEZRTij2x7

- Sprimont: 04 382 43 66

- Trooz: 0479 92 90 57