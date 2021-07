L'usine Galler ravagée par les eaux à Vaux-sous-Chèvremont

La commune de Chaudfontaine fait partie des régions les plus touchées par les pluies diluviennes et les inondations de ces derniers jours.

L'usine Galler, dont le siège social et le matériel sont situés à Vaux-sous-Chèvremont, est également ravagée par l'eau. La situation restait critique samedi matin. L'entreprise belge de chocolaterie et confiserie, qui produit 1.700 tonnes de chocolat par an, est un acteur majeur sur le marché belge. Les dégâts constatés sur place sont considérables : "l'eau se trouvait à l'intérieur des locaux et était montée entre 1m70 et 1m80, détruisant par la même occasion le matériel, les ingrédients. Après avoir constaté les dégâts, nous devons désormais en déterminer l'ampleur et notamment vérifier si certaines machines peuvent encore être utilisées", explique Valérie Stefenatto, directrice de la communication.

Samedi matin, les expertises de stabilité du bâtiment se poursuivaient. "Nous sommes toujours dans la phase exploratoire des lieux et il faudra attendre plusieurs jours avant d'avoir une vision claire et déterminer s'il est possible de débuter le travail de déblayage. Actuellement, il n'y a même pas encore d'électricité et cela complique donc le travail."

À l'image de ce qui se met en place un peu partout en province de Liège et ailleurs en Wallonie, l'entreprise peut compter sur la solidarité des gens. "Une chaîne humaine s'est formée pour venir nous aider sur le site de la chocolaterie. En attendant le feu vert pour les accueillir sur place, un soutien a été lancé pour donner un coup de main à la trentaine de collègues vivant à proximité de l'usine, le long de la Vesdre, et sinistrés", conclut Valérie Stefenatto.

La phase de nettoyage et de déblayage se poursuit sur la commune de Chaudfontaine où certains accès sont désormais accessibles. "Les évacuations sont terminées et des distributions de repas, de boissons ainsi que des aides aux sinistrés sont proposées. Ce que nous vivons est dramatique et il nous faudra du temps pour tout reconstruire", détaille le bourgmestre Daniel Bacquelaine.

Vers 10h00, le bilan sur la commune faisait état de cinq décès liés aux inondations. Après la découverte de deux corps jeudi, trois nouvelles victimes ont en effet été retrouvées vendredi.