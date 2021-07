Accueil Régions Gazette de Liége Le bourgmestre de Trooz, fatigué par cette polémique: "Non, je n’ai jamais délivré de permis en zone inondable" Le bourgmestre assure qu’aucun permis n’a été délivré pour une zone inondable. © D.R./TONNEAU Marc Bechet Journaliste - Liège

À l’instar des territoires voisins de Pepinster et Chaudfontaine, la commune de Trooz a été littéralement anéantie par une Vesdre en furie. Sur les 11 kilomètres par lesquels passe le cours d’eau, ce n’est plus aujourd’hui qu’habitations ravagées, ponts emportés et routes dévastées par les torrents. "C’est bien simple, la commune était...