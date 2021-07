Accueil Régions Gazette de Liége Muriel Targnion: "Rats, hydrocarbures, maisons qui menacent de s'effondrer... Nous avons besoin d’une aide comme dans les pays du tiers-monde" Des milliers de maisons sont insalubres, 50 menacent de s'effondrer, "il faut des solutions internationales", réclame la bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion. © AP/belga Marc Bechet Journaliste - Liège

Depuis six jours déjà, bon nombre de Verviétois (et d’autres) n’ont plus de toit. Certains ont retrouvé un foyer temporaire chez un ami, un membre de la...