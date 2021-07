Un restaurateur forcé de se débarrasser de ses coqs, jugés "trop bruyants" par le voisinage: "Sinon nous devrons mettre fin à leurs jours"

Dans un message publié sur Facebook ce jeudi 29 juillet, l'établissement "Table Rase" a lancé un appel à l'aide. Ce restaurant, situé dans la région de Jehanster en province de Liège, est en effet contrait de se débarrasser de ses deux coqs dans les plus brefs délais, suite à une plainte du voisinage pour "nuisance sonore".



"Nous pensions que c’était dans les films à petit budget que ce genre de situations se produisaient, mais fort est de constater qu’à Jehanster, il est toléré de faire la fête jusque 3 heures du matin partout autour de nous, de faire de la motocross dans son jardin, de s’envoyer en l’air sans retenue aux petites heures à ciel ouvert, mais un coq qui chante trop c’est hors de question... Triste réalité", déclarent les responsables de l'établissement sur Facebook, visiblement amers.



"De ce fait nous cherchons des personnes pour accueillir nos coqs d’ici la semaine prochaine sans quoi nous devrons mettre fin à leurs jours", poursuivent les restaurateurs avant de donner quelques précisions sur les deux animaux.





Force est de constater que l'annonce émeut la clientèle du restaurant. À peine une heure après la publication du message, plus de 170 personnes l'avaient déjà partagé, et près de 120 utilisateurs avaient commenté l'annonce, en exprimant leur colère et en apportant leur soutien aux restaurateurs.