Chertal et HFB : tout ne sera pas démoli ! Liège Les permis de déconstruction d'une partie des sites d'ArcelorMittal à Liège sont signés. © TONNEAU Marc Bechet Journaliste - Liège

Dans le cadre de la reconversion des sites industriels désaffectés d’ArcelorMittal à Liège, le ministre de l’Économie et de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, et la ministre de l’Environnement, Céline Tellier, ont signé les permis uniques (urbanisme et environnement) pour la déconstruction...