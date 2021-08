Le réseau électrique rétabli à 99 % à Verviers et dans l’ensemble des communes desservies par Ores

Les terribles inondations des 14 et 15 juillet derniers ont provoqué des dégâts considérables sur les réseaux électriques gérés par Ores.

Présent dans 29 communes de la province de Liège, le gestionnaire est organisé en deux secteurs d’activité : Ores Verviers (Aubel, Baelen, Clavier, Dalhem, Ferrières, Hamoir, Herve, Lierneux, Spa, Stoumont…) et Ores Est (Eupen, Lontzen, Malmedy, Plombières…). Dès le 14 juillet, en fin de soirée, "nous avions 22 cabines inondées, qui permettent d’alimenter les foyers en basse tension", à Spa et Theux, relate Marc Franssen, chef de district à Verviers. Au total, 1 500 foyers étaient ainsi privés d’électricité. "La journée du 15 juillet, la situation s’est aggravée dans toutes nos communes de la vallée de la Vesdre, mais aussi du côté de l’Ourthe, à Ferrières, Hamoir et Comblain-au-Pont avec en fin de journée 220 cabines hors-service, ce qui représente 17 000 foyers privés d’électricité".

Dès le 16 juillet, Ores a procédé à reconstruire le réseau électrique. "Nous avons eu de très gros dégâts en moyenne tension", poursuit le chef de district. "On a dû passer par un certain nombre de solutions provisoires", comme l’installation de cabines provisoires dans un container devant l’institut Don Bosco Verviers . "Il a également fallu remplacer les compteurs chez chaque client. On en a profité pour placer des compteurs intelligents".

Un travail colossal qui a nécessité "une énorme mobilisation des agents de terrain et administratif", explique Jean-Michel Brebant, porte-parole. "Tout Ores s’est mobilisé, avec des renforts de Namur, Charleroi…" Ils étaient plus de 120 agents par jour à travailler "à la reconstruction de masse du réseau électrique" sur les lieux sinistrés. "Tout le monde travaillait plus de 120 heures par jour".

Un numéro vert

Aujourd’hui, Ores annonce que l’alimentation électrique est rétablie à 99 % à Verviers et les autres communes. "Nous devons désormais procéder à un travail plus individualisé chez certains clients verviétois de manière à finaliser les opérations", précise le porte-parole. Pour ce faire, Ores invite "tous les clients verviétois chez qui nos équipes n’ont pas encore pu accéder à ce jour, ainsi que les clients toujours sans électricité", à contacter rapidement le numéro vert - 0800/248.47 - mis en place spécifiquement afin d’organiser au mieux les dernières réparations.

Si des clients d’autres villes et communes devaient se trouver dans cette situation, "ils sont priés de s’adresser à nos services via notre numéro de dépannage général : 078/78.78.00".

Ores chiffre le coût total de reconstruction du réseau suite aux inondations à 12 millions d’euros.