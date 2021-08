Toutes les rues sinistrées en province de Liège de nouveau raccordées à l'électricité

Ce mercredi en effet, Resa a annoncé que 100 % des rues sinistrées étaient à nouveau raccordées à l’électricité.

Pour rappel, Resa gère l’alimentation en électricité dans 450 000 foyers de la région liégeoise et, lors des inondations, ce sont 41 500 foyers qui ont été privés d’électricité – au pic de la crise, 379 cabines de Resa avaient été mises hors tension. Rapidement, une large partie des raccordements ont pu être réalisés mais des situations compliquées se sont aussi présentées aux agents de Resa. Le rythme de rétablissement était toutefois de 750 foyers raccordés par jour depuis fin juillet et, aujourd’hui, l’ensemble du réseau est donc rétabli. Mais le travail est loin d’être terminé, comme le confirme Gil Simon, directeur général de Resa.

“Actuellement, nous entamons un second passage pour réaliser des interventions, maison par maison, afin de finaliser le rétablissement du courant au sein des derniers foyers dont les habitants étaient absents lors du premier passage de nos équipes”, explique le directeur.

Ces jeudi et vendredi, des agents de Resa vont se rendre dans toutes les communes sinistrées pour procéder à la réouverture des compteurs ou au remplacement des compteurs endommagés dans les habitations qui n’avaient pas pu être visitées lors de leur premier passage. 6 équipes mobiles seront donc présentes ce jeudi et ce vendredi dès 8h dans les localités d’Angleur, Chaudfontaine, Chênée, Esneux, Pepinster et Trooz. “Des équipes seront basées dans des lieux centraux de chaque zone pour procéder aux interventions dans les habitations dont les personnes nous ont déjà contactés par téléphone. Nous invitons tous les citoyens qui n’auraient pas pris rendez-vous et dont l’alimentation n’a pas encore été rétablie à venir à notre rencontre, sur place, et nous intégrerons leur habitation dans notre planning du jour !”, ajoute Gil Simon. Concernant les communes d’Aywaille, Comblain, Olne et Sprimont, des équipes effectuent également des interventions dans les quelques habitations encore sans courant. Les habitants de ces communes n’ayant pas encore pris rendez-vous sont invités à se mettre en contact avec Resa au 04/225.81.06 afin de convenir d’un rendez-vous au plus vite !