Fausse alerte à la bombe à Boncelles: le complexe Carrefour et les alentours ont été bouclés

En ce début d'après-midi, la police de la zone de Seraing-Neupré est intervenue en nombre au complexe Carrefour de Boncelles. Selon les premiers éléments obtenus, il s'agirait d'une alerte à la bombe. Ce qui a été confirmé sachant qu'une mallette a été retrouvée au niveau de la station-essence... Celle-ci ayant été abandonnée, ou oubliée, la police ne peut prendre aucun risque, d'autant plus qu'elle a été découverte à une station-essence!

Le complexe Carrefour et ses alentours ont aussitôt été bouclés et tous les magasins de la zone commerciale ont été évacués.

Cette situation génère d'importants embarras de circulation puisque la police interdit d'accéder à la zone, notamment de part et d'autre de la route du Condroz.

Le périmètre de sécurité a été maintenu en attendant l'arrivée des démineurs d'Heverlee.

Aux environs de 15 h, on apprenait que les démineurs ont fait le nécessaire vis-à-vis de cette mallette. Celle-ci n'était pas piégée. Il s'agissait bien d'une fausse alerte!

Mais comme précisé plus haut, dans pareilles circonstances, la police ne peut prendre aucun risque qui mettrait en danger la population... Le quartier a donc été bouclé le temps que les démineurs arrivent sur place et qu'ils interviennent, entraînant de très importants embarras de circulation dans Boncelles et aux alentours!

Beaucoup de désagréments pour une simple mallette, diront certains... Il n'empêche que la présence de cette mallette à cet endroit pose question, bien évidemment... Simplement oubliée ou laissée volontairement sur place? La police de Seraing-Neupré ne compte pas en rester là, d'autant plus au vu des importants désagréments, et va investiguer.

© J.DEF