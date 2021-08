Une grand-mère et son petit-fils perdent la vie dans un terrible accident à Lierneux

Une grand-mère et un bébé ont perdu la vie dans un accident de la route survenu dimanche en fin d'après-midi à Lierneux, indique lundi la zone de police de Stavelot Malmedy, confirmant une information de la Meuse Verviers. L'accident qui n'impliquait qu'un seul véhicule, avec quatre personnes à bord, est survenu vers 18 h 30, rue Fond de Lienne. Dans la voiture se trouvait un couple, leur bébé et la maman de l'un des deux adultes.

Pour une raison encore indéterminée, le conducteur, âgé de 25 ans, a raté un virage et a perdu le contrôle de son véhicule qui a fait plusieurs tonneaux avant de s'encastrer dans une balustrade.

Selon le quotidien, la grand-mère et l'enfant ont été éjectés du véhicule. La dame de 63 ans et l'enfant n'ont pas survécu. Les parents du nourrisson, âgé de quatre mois, ont, eux aussi, été grièvement blessés, ajoute la zone de police. Ils ont respectivement été hospitalisés à la Citadelle de Liège et au centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy, selon le quotidien.

Un expert automobile a été dépêché sur les lieux de l'accident par le parquet.