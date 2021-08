Accueil Régions Gazette de Liége Cindy et Eric n’ont plus rien mais ne veulent pas abandonner leur maison à Trooz: “Le capitaine ne quitte pas le navire” Eric et Cindy campent au premier étage de leur maison sinistrée, quartier de la Broucke. © TONNEAU Aude Quinet

À Trooz, le quartier de la Broucke est devenu bien silencieux depuis le départ de nombreux bénévoles, majoritairement venus de Flandre et des environs, pour aider à vider et nettoyer les maisons sinistrées. " On s’était habitués à leur sourire, leur présence...