Huy: il poignarde sa compagne  dont le bébé à naître ne survit pas

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

C’est un épouvantable drame qui s’est joué dans la nuit de dimanche à lundi, rue des Jardins à Huy.

Vers 4 heures 30, les services de secours et la police de Huy ont en effet été avertis qu’une jeune femme venait de recevoir plusieurs coups de couteau alors qu’elle se trouvait à son domicile.

À leur arrivée, les secouristes ont découvert une situation des plus délicates. Diana, une jeune femme âgée de 19 ans, enceinte de 9 mois, gisait ensanglantée. Elle avait été touchée de plusieurs coups de couteau, principalement au visage et au cou. Prise en charge, elle a été stabilisée et transportée à l’hôpital. Là, malheureusement les médecins n’ont rien pu faire pour sauver le bébé qui se trouvait encore dans le ventre de sa maman.

Il semble que Diana a perdu tellement de sang que le bébé à naître n’a plus été “alimenté”. Il est aussi question d’une éclampsie.

Diana, elle, a été opérée alors que ses jours étaient considérés comme en danger. À l’heure d’écrire ces lignes, son pronostic vital semble toujours engagé même si son état s’est stabilisé.

De son côté la police s’est évidemment interrogée sur l’identité de l’agresseur de Diana. Les soupçons se sont très vite portés sur Aslan, 22 ans, le compagnon de la jeune femme.

L’homme n’était pas au domicile conjugal, lorsque les forces de l’ordre sont arrivées. Il a été interpellé quelques heures plus tard.

Interrogé et selon nos informations, Aslan serait passé aux aveux. Il a été privé de liberté et devrait être déféré, cet après-midi, au parquet de Liège.