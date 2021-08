Liège : la rentrée dans les écoles d’Angleur et de Chênée aura bien lieu le 1er septembre

La rentrée dans les écoles d'Angleur et de Chênée Grands-Prés aura bien lieu le 1er septembre. "Le département des Bâtiments communaux œuvre ce mois d'août à la réfection de toutes les classes", a indiqué ce vendredi le bourgmestre de Liège Willy Demeyer lors d'un conseil communal extraordinaire dans le but de faire le point sur la situation en région liégeoise et du travail effectué par la Ville de Liège suite aux inondations de mi-juillet.

Pour l’école de Chênée Grands-Prés, des modules préfabriqués provisoires sont installés, permettant d’y dispenser les cours pendant la remise en état des classes. Dans le même temps, les élèves continueront de bénéficier de leur cour de récréation.

Les équipes des Centres PMS sont chargées de prendre contact avec les familles sinistrées afin de les aider à organiser au mieux la rentrée scolaire des enfants scolarisés dans l’enseignement communal.

La crèche de Kinkempois rouvrira à partir du 10 septembre. La crèche de la rue de la Dîme, lourdement impactée par les inondations, nécessitera quant à elle des travaux importants avant de pouvoir ouvrir à nouveau ses portes. Les enfants seront dès lors accueillis dans d’autres milieux d’accueil communaux jusqu’à sa réouverture.