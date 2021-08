Liège : Une première péniche, le Quintus Quartier, déjà sortie de l’eau

Les opérations de renflouage des deux péniches qui avaient coulé à la suite des inondations de la mi-juillet, au port des yachts, ont bel et bien débuté. Et ce mardi, celles-ci sont entrées dans une phase plus concrète puisque la première des deux péniches a déjà refait surface, un peu plus tôt que prévu.

Comme nous l’évoquions voici quelques jours, le renflouage des deux bateaux ayant sombré au fond de la Meuse était prévu ces 25 et 27 août. Depuis plus d’un mois déjà, la navigation est en effet ici perturbée par les deux épaves qui ont sombré au niveau du port des yachts, obligeant les bateaux à naviguer en alternance à cet endroit.

Vendredi dernier, la gigantesque grue ayant pour mission de renflouer les péniches était arrivée de Rotterdam et l'objectif était de préparer le renflouage. "Des plongeurs interviennent actuellement pour repérer l'épave et poser des points d'attache qui permettront de soulever le bateau avec la grue", nous indiquait d'ailleurs ce mardi matin Sarah Pierre, pour le SPW Voies hydrauliques.

Initialement, l'opération de levage devait débuter ce mercredi à 8 h et la navigation devait quant à elle être interrompue de 8 h à 16 h - le bateau étant le plus éloigné de la berge -, mais, dans le courant de la matinée, les équipes sur place sont parvenues à rapprocher l'épave du Quintus Quartier de cette berge. La navigation n'a donc pas dû être interrompue et les opérations de levage ont débuté en début d'après-midi… révélant assez rapidement l'épave. La mise sur ponton est quant à elle prévue ce mercredi.

En effet, une fois le bateau levé, il s’agit encore de procéder aux opérations de pompage de l’eau, ce qui permettra aux équipes d’intervention de poser ensuite le bateau sur le ponton.

"Dans la foulée, les mêmes opérations de préparation seront lancées avec l’objectif de renflouer le Dove. Il n’y a pas d’arrêt de la navigation prévu durant cette seconde phase."

Les deux bateaux seront placés sur le même ponton afin d’être évacués ensemble vers le chantier naval de Monsin.