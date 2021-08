Chantiers à Verviers : comment circuler à la rentrée

A l’aube de la rentrée scolaire, quelques chantiers occupent le centre-ville de Verviers. Si les accès à celui-ci seront peu aisés, ils seront toutefois praticables.

La Ville demande aux usagers de la route de faire preuve de patience et de compréhension.

Ils devront adapter leurs itinéraires afin de garder une certaine fluidité du trafic, surtout aux heures de pointe.

Les fermetures de voiries en cours

- La trémie d’accès au centre-ville (rue du Marteau) est fermée à la circulation, suite aux

inondations ;

- Le tronçon situé entre la rue de Rome et la rue des Carmes est fermé à la circulation jusqu’en décembre 2021, suite au chantier « Verviers Ville conviviale » ;

- La rue Spintay est fermée à la circulation (sécurisation des immeubles, démolitions) ;

- La rue Renier est fermée à la circulation vu la continuité du chantier effectué dans celle-ci (réfection des canalisations et de la voirie).

Comment accéder au centre-ville ?

Voici les différentes alternatives :

- La rue du Palais (N61), rue de Heusy, rue Ortmans Hauzeur ;

- Le Boulevard des Gérardchamps (R61), la rue Lucien Defays (R61), carrefour Harmonie, Pont

du Chêne, rue Henri Hurard ;

- La rue de la Concorde, carrefour Harmonie, Pont du Chêne, rue Henri Hurard ;

- Le piétonnier des rues de l'Harmonie, du Brou reste ouvert à la circulation de 5h à 11h30 ;

- Pont de Sommeleville, rue de la Paroisse, rue des Alliés, rue des Sottais, rue Thil Lorrain, rue

du Gymnase ;

- Percée Sommeleville, rue de Heusy et ou rue du Palais (N61) ;

- La rue Lucien Defays (R61), Pont Hubert Parotte, rue Saucy, Pont du Chêne, rue Henri

Hurard ;

- La rue de Rome reste accessible en voie sans issue via : le rond-point Victoire, la rue du

Théâtre, rue Xhavée ;

- Rond-point Victoire, rue aux Laines, la rue Peltzer de Clermont ;

- La rue Lucien Defays (R61), la rue de la Station, rue aux Laines ou via la rue Peltzer de

Clermont.

© D.R.

En matière de transports en commun (TEC), toutes les lignes roulent normalement à l’exception de la ligne "701".

La ligne "701" passe via la rue Henri Hurard, rue du Prince et rue Courte, celle-ci passe également via la Place du Martyr et à Pré Javais.

L’itinéraire effectué est le suivant :

A partir de la rue Lucien Defays (R61), à gauche le Pont Parotte, la rue Saucy , le pont du Chêne, la rue Henri Hurard, la rue du Marteau, Place des Martyrs, la rue du Collège, la rue des Raines, Pont Sommeleville, Place Sommeleville, rue de Limbourg, rue de l’Epargne, rue du Prince, rue Courte, rue Marie-Henriette à nouveau rue de l’Epargne, rue de Limbourg (N61).

Le terminus est effectué place Sommeleville à hauteur du magasin "HUBO".

Dans le sens vers Ensival, pas de modification.

Une navette circule entre 10h et 18h entre "Crescend’Eau" et le Surdent (N61) "rond-point Mobers".

Consultez régulièrement le site web et la page Facebook de la Ville : www.verviers.be/travaux et www.facebook.com/verviers !