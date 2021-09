À Liège, le Village gaulois est de retour

La crise sanitaire liée au covid n’aura épargné aucun secteur et certainement pas celui de l’événementiel. Mais l’ardeur des Liégeois à organiser des manifestations folkloriques est toujours vivante et, si le Village gaulois n’a pas pu être organisé en 2020, l’édition 2021, compliquée à mettre en place à la fin du mois de juin au regard des normes en vigueur, a finalement été postposée. Il "fête" dès lors son grand retour. Le Village gaulois, 26e édition, aura lieu sur la place Saint-Paul, du 10 septembre au 26 septembre inclus. Sous le soleil ?

"Les vacances sont donc finies : place aux terrasses ombragées, au chant des cigales et à la fraîcheur d'un Village qui a trouvé ses marques et qui compte de plus en plus de fervents adeptes", annonce-t-on, souriant, à l'ASBL Enjeu, qui organise l'événement, en partenariat avec l'ASBL Amitiés françaises de Liège.

Au menu de cette édition particulière, presque automnale, on retrouvera les grands classiques comme cet espace central sous forme de terrasse provençale "qui a pour mission d'irradier et d'animer l'ensemble du Village Gaulois". Des animations musicales adaptées et de qualité sont annoncées en fin de journée et en début de soirée à partir de cette terrasse. Plusieurs artistes populaires se succéderont sur le podium mais on retiendra notamment Marka qui viendra présenter son nouvel album, le 21 septembre. Les pistes de pétanques seront bien sûr de la partie et à la disposition des visiteurs, hors des moments de tournois.

Au total, on retrouvera également 35 chalets, proposant des spécialités tant wallonnes que françaises. Parmi les gourmandes nouveautés, on retrouvera des quiches aux écrevisses et provençales aux lardons, du tartinable végétal et local à base de champignons, curry et aubergines, des onglets de bœuf, des spécialités rochefortoises ou encore des pâtes tournées dans des meules de parmesan… Libre d’accès et ouvert tous les jours de 11 h à 23 h et de 11 h à 0 h 30 jeudi, vendredi et samedi.