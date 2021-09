Inondations : le gaz rebranché plus vite que prévu pour les foyers sinistrés

La carte interactive dressant le calendrier de rétablissement gaz de RESA a été révisée. Les communes sinistrées ont été scindées en plusieurs zones afin de rétablir plus rapidement des parties de réseau moins gravement impactées. Certains clients retrouveront du gaz plus tôt que prévu !

“Pour rappel, au lendemain des inondations, notre bilan se dressait à 41.500 foyers sans électricité et près de 15.000 sans gaz”, explique Gil Simon, le CEO de Resa. “Si nous avons pu restituer de l’électricité en quelques jours seulement dans 2/3 des foyers et rétablir tous les derniers clients le 4 août, la reconnexion au réseau de gaz prend plus de temps, le chantier étant contextuellement plus complexe. Le gaz nous impose tout d’abord de travailler en toute sécurité pour les citoyens ; dès lors, la fermeture de tous les compteurs est un impératif. Aussi, nos réseaux sont enterrés, les dégâts ne sont donc pas directement visibles et des parties de réseau doivent être reconstruites en parallèle à la reconstruction des infrastructures communales”.

Enfin, il faut que les clients qui ont été inondés puissent fournir à RESA une attestation de conformité ou un rapport de contrôle de leur installation intérieure avant que l’on puisse relancer le gaz chez eux sans risque.

“Après une période d’incertitude sur les réels dégâts à nos installations et la crainte d’une reconstruction majeure, nous pouvons affirmer aujourd’hui que nous allons pouvoir ramener du gaz dans les foyers au travers de nos réseaux en place avant les inondations. Les actifs à reconstruire sont principalement quelques cabines et pratiquement l’ensemble des passages sous ouvrage d’art. Cette situation revue nous permet de mieux estimer nos délais et ainsi d’apporter plus de visibilité aux clients dans l’expectative”.

La bonne nouvelle est que toutes les zones qui étaient planifiées en rétablissement hiver retrouveront du gaz en automne ! C’est, pour certains clients, trois mois de gagnés!

La carte interactive révisée sera en ligne dès ce vendredi soir (RESA - Infos intempéries | Resa) . Elle comportera désormais des indications quant aux rétablissements possibles à la mi-septembre, fin septembre, début octobre et mi-octobre ainsi qu’une dernière couleur indicative « en automne-délais à préciser » qui, comme son nom l’indique, sera également explicitée ultérieurement.

“D’ici la mi-octobre, nous devrions atteindre les 10.000 foyers rétablis. Nous espérons vivement pouvoir permettre à tous nos clients de retrouver confort et chaleur avant les prémices de l’hiver”, conclut Gil Simon.