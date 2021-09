Le centre de vaccination de l'ULiège est ouvert

Dans la perspective d'augmenter encore le taux de vaccination, notamment dans la population jeune, la Wallonie a décidé d'ouvrir 7 antennes fixes et mobiles de vaccination sur les sites universitaires et d'enseignement supérieur.



Les premières ont ouvert leurs portes ce mercredi en marge de la rentrée académique.



A l'Université de Liège, le centre a été installé sur le campus du Sart Tilman, plus exactement dans l'amphithéâtres de l'Europe (Bâtiment B4), Boulevard du Rectorat. ET le moins que l'on puisse écrire c'est que cette initiative a été couronnée de succès. En effet, rien que ce mercredi, le centre devait faire face à une importante demande puisqu'il était question de 500 rendez-vous.



Ce nouveau centre de vaccination est ouvert jusqu'au 21 septembre, du lundi au samedi inclus, de 9h30 à 19h30, avec ou sans rendez-vous. Il sera accessible à toute personne désireuse de se faire vacciner , membre ou non de la communauté universitaire.



Les vaccins Pfizer et ceux à dose unique Johnson & Johnson (uniquement pour les personnes de 41 ans et plus) seront administrés.