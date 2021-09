"Les Chiroux" fêtent leurs 50 ans

En créant le complexe des Chiroux en 1970, la Ville de Liège a voulu mettre en chantier les éléments d’une politique culturelle résolument tournée vers l’avenir. Celle-ci s’incarne concrètement à partir du 23 novembre 1971, date à laquelle voit le jour l’ASBL "Les Chiroux, Maison de la culture".

La Maison de la culture abritera la bibliothèque, le Centre J (1972), le service Relations socioculturelles et Animation (1972), un atelier créatif, une médiathèque (1976) et Infor-Spectacles (1980). La salle de spectacle verra naître le Festival du Jeune Théâtre tandis que les salles d'expositions accueilleront la "galerie photo", premier espace dédié spécifiquement à la photographie à Liège. "Ces dimensions théâtre jeune public et photographique se retrouvent encore dans la programmation actuelle avec notamment la Biennale de l'Image Possible (Bip) ou Babillage", note le directeur Jérôme Wyn.

En 1988, l'ASBL - subventionnée par la Ville - change ses statuts et s'ouvre à l'associatif pour une reconnaissance comme centre culturel de Liège-Les Chiroux, agréé par la Communauté française. Il existe trois autres centres culturels situés sur le territoire de la Ville de Liège : Chênée, Ourthe et Meuse et Jupille. "Progressivement, les activités vont monter de catégorie en employés et actions".

L’appellation "chiroux" est donnée au complexe car le bâtiment actuel se situe à l’emplacement de l’ancienne rue du même nom. Chiroux signifie "hirondelles" en wallon. Notons qu’historiquement, les Chiroux sont les opposants des Grignoux, issus de couches plus populaires, dont le nom signifie "Les Grincheux" en wallon.

Aujourd’hui, le complexe est occupé par le centre culturel de Liège "Les Chiroux" et par la bibliothèque-médiathèque Chiroux de la Province de Liège, qui s’apprête à déménager vers le pôle Bavière.

Le centre culturel de Liège, qui reste dans la "rotonde" place des Carmes, fête cette année son cinquantième anniversaire, soit un demi-siècle d'actions culturelles qui auront fait bouger la Cité ardente, "Les Chiroux" devenant un marqueur symbolique de la culture pour les Liégeois, avec entre autres l'organisation du militant Tempo Color, mais aussi des spectacles, concerts, conférences, animations, expositions… "Le centre culturel a tout le temps évolué et grandit avec son temps en s'ouvrant toujours plus vers l'extérieur, au plus proche de la population", commente son directeur.

Une exposition

À l'occasion de cet anniversaire, le centre culturel invite les Liégeois jusqu'au 17 octobre à s'immerger au cœur de l'exposition "Changer la ville", mettant en évidence les changements urbanistiques et architecturaux qu'ont connus le quartier Chiroux-Croisiers et la ville de Liège depuis les Trente Glorieuses, au départ notamment des images de Francis Niffle (1914-2007). Cette expo est également le point de départ du projet "Quartiers sensibles" "par lequel on invite les habitants à réfléchir sur leur lieu de vie dans un quartier en mutation, dans l'idée de réaliser une cartographie du ressenti des gens".

En parallèle, le travail du jeune photographe fraîchement diplômé de l’ESA-Saint-Luc Liège Robin Nissen est visible dans l’expo "Décortiqués" à la galerie Satellite (cinéma Churchill).