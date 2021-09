Luminus a son permis pour une 2e centrale TGV

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Le permis unique pour la construction d’une nouvelle unité de centrale gaz vapeur (TGV) par Luminus sur son site de Seraing a été octroyé, a appris vendredi l’agence Belga.

L’information a été confirmée au cabinet de la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, cosignataire du permis avec le ministre de l’Économie Willy Borsus.

Pour rappel, en janvier 2020, Luminus avait annoncé son intention de construire une nouvelle centrale TGV sur son site de Seraing. Le projet avait reçu l’aval des autorités sérésiennes et un permis avait même déjà été octroyé, mais celui-ci a très vite fait l’objet d’un recours porté par un collectif d’habitants de Seraing.

Ledit projet permettrait, grâce à la construction d’une deuxième unité, de produire 870 MW d’électricité et d’ainsi assurer la sortie du nucléaire en proposant des solutions alternatives en matière de production d’énergie.

Afin d’être en ordre de marche lorsque les enchères seront lancées en octobre prochain dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (CRM), Luminus avait déjà sollicité son permis unique auprès des autorités et vient donc de l’obtenir.

Dix kilomètres

Cette décision ne fera donc pas le bonheur du collectif des Sérésiens qui avait introduit un recours contre l’obtention dudit permis.

C’est que, pour alimenter cette nouvelle infrastructure, il faudra de… l’électricité. Un surplus de 220 000 volts plus précisément que seul Elia, gestionnaire du réseau de transport d’électricité haute tension en Belgique, peut acheminer en construisant une liaison souterraine permettant de connecter la future centrale à son réseau via le poste électrique de Rimière.

Le tracé d’un peu plus de 10 km prévoit un passage souterrain de 6,2 km par Seraing, de 3,3 km sur le territoire de Neupré et de 400 m sur celui de Flémalle. Il emprunte 80 % de routes et 20 % de chemins boisés.

Si Luminus remporte les enchères, les travaux de la centrale et de la liaison pourront débuter en mars 2022. Ils dureront dix-huit mois.