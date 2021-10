Une quatrième personne recherchée dans le cadre des kidnappings dans le centre de Liège

Trois autres personnes ont déjà été interpellées. Les enquêteurs sont toujours à la recherche d'une quatrième personne qui aurait pris la fuite lorsque la police a intercepté un mineur d'âge et deux individus majeurs dans la nuit de jeudi à vendredi après une course poursuite qui s'est terminée à Seraing. À bord de leur Volkswagen Polo noire, ils sévissaient dans le centre-ville liégeois depuis le début du mois d'octobre.

Les ravisseurs utilisaient le même mode opératoire. Ils kidnappaient un jeune ou deux, souvent isolés, parfois alcoolisés et qui revenaient du Carré de Liège par la rue Saint-Gilles, pour ensuite les dépouiller de leur téléphone et de leurs affaires personnelles de valeur. Les victimes qui ne souhaitaient pas collaborer étaient tabassées. Une fois que les auteurs avaient obtenu ce qu'ils voulaient, ils abandonnaient leur victime à Seraing. Au total, six enlèvements ont eu lieu, ainsi que deux tentatives.

Les deux majeurs interpellés passeront mercredi matin devant la chambre du conseil qui décidera de leur maintien en détention. Selon RTL Info, l'un des deux majeurs serait partiellement en aveu.

Le parquet n'a pas souhaité communiquer d'autres informations car l'enquête suit son cours pour retrouver le quatrième auteur présumé.