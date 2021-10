Bagarre fatale dans un café du centre d’Eupen: deux morts

Une violente bagarre a éclaté, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le café "A ge Pömpke" à Eupen, faisant deux morts et plusieurs blessés.

Comme l'indiquent nos confrères du Grenz-Echo, une importante altercation s'est produite dans ce bistrot de la Gospertstraße, dans le centre d'Eupen. Les raisons qui ont conduit à cette bagarre ne sont pas encore claires.

La rixe a éclaté vers 2h du matin. Des coups de couteau ont été portés et deux personnes ont perdu la vie, explique la zone de police, dans un communiqué. La zone ajoute que cinq autres personnes, des clients et des membres du personnel, ont été blessés à des degrés divers.

Un suspect, un habitant de Baelen âgé de 52 ans, a été interpellé et privé de liberté. Ses motivations ne sont pas encore connues, mais un juge d'instruction a été saisi de l'affaire, qualifiée d'homicide et de coups et blessures volontaires avec préméditation, conclut la police.