Un jeune homme de 26 ans abandonné ensanglanté sur l'autoroute à Villers-le-Bouillet

Le jeune homme était à bord d'une voiture qui circulait en direction de Namur avec deux autres hommes quand une dispute a éclaté dans l'habitacle. Le jeune homme, qui était passager, a reçu des coups et plusieurs morsures dans la nuque puis a été laissé sur la bande d'arrêt d'urgence par les deux autres personnes.

Celui qui a infligé les coups, un homme de 24 ans, aurait alors repris le volant. Le propriétaire du véhicule, âgé de 23 ans, l'a suivi, cette fois en tant que passager, laissant la victime seule sur le bord de l'autoroute. Cette dernière, ensanglantée, a appelé les secours. Elle a été transportée à l'hôpital et souffre d'une incapacité de 7 jours.

Les deux autres hommes ont été interpellés à leur domicile à Andenne, et privés de liberté. L'auteur présumé est poursuivi pour coups et blessures volontaires, et le propriétaire du véhicule pour non assistance à personne en danger, précise la justice liégeoise.

Les trois jeunes sont tous originaires d'Andenne. Ils rentraient d'une sortie passée toute la nuit de vendredi à samedi, à Liège, quand les faits se sont produits.