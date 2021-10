3.000 élèves se rassemblent pour le climat à Herve

Les élèves du secondaire des trois écoles herviennes se sont rassemblés ce vendredi matin en marge de la COP26 pour sensibiliser au réchauffement climatique.

C’est sur le rythme de We will rock you transformé pour l’occasion en We will wake up que 3 000 élèves se sont mobilisés ce vendredi matin à Herve. Cette manifestation, qui a regroupé tous les élèves de secondaire de l’Institut de la Providence, du Collège de la Providence et du Collège Royal Marie-Thérèse, a été mise sur pied dans le cadre de la COP26 qui se déroule dès lundi à Glasgow pour le climat.

©dr

"Nous voulions marquer le coup dans le cadre de cette COP26", détaille Véronique Burette, professeure de géographie au CMT et à l'IPH et à l'origine de ce rassemblement. "Cela s'est concrétisé très rapidement, en moins de deux semaines. Les directions des trois écoles ont directement été d'accord. Avec comme objectif de sensibiliser au maximum les élèves au réchauffement climatique."

©dr

Et les élèves furent pour le moins réceptifs à cette mobilisation en créant de nombreux panneaux pour le moins explicites en faveur du climat et d’une prise de conscience qui doit se faire.

“Nous leur avons demandé aussi de venir habillés de bleu, de blanc ou de vert. Cela pour symboliser soit la montée des eaux, la fonte des glaces ou la terre.”

De plus, un travail en classe a été réalisé les derniers jours avec ces 3 000 élèves. "De nombreux professeurs ont sensibilisé durant les cours. Et franchement, même s'il y a toujours quelques récalcitrants, la grande majorité des élèves sont très réceptifs. Ils veulent changer pour un monde davantage soucieux de l'écologie. Nous, nous ne serons plus là en 2050 mais bien eux."