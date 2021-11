Bonne nouvelle pour les étudiants liégeois: le bail de la salle de guindaille de Droixhe est signé

C’est ce 29 octobre que le Bourgmestre Willy Demeyer et les représentants de la MEL (Maison des Etudiants Liégeois) ont officiellement signé le bail emphytéotique de la salle de guindaille de Droixhe. Cette dernière étape permettra à la MEL de finaliser les travaux de l’infrastructure au printemps 2022.

Pour rappel en effet, c'est ici que les 45.000 étudiants liégeois du supérieur devraient pouvoir bénéficier d’une salle en "dur" pour le folklore estudiantin.

"Je suis heureux d'avoir finalisé ce dossier avec la Maison des Etudiants Liégeois et l'Agel", a réagi Willy Demeyer, bourgmestre de Liège. "Les travaux de construction /rénovation débuteront au printemps. Prochainement, les 45.000 étudiants du supérieur bénéficieront d'une salle moderne offrant tout le confort et la sécurité requis pour que le folklore estudiantine se passe bien". Tant la localisation (près du futur dépôt de tram) qu'un certain éloignement par rapport au voisinage font de ce site un endroit jugé idéal par les autorités.

Pour rappel encore la conclusion d’un bail emphytéotique d’une durée de 50 ans, permet à la Mel d’obtenir les garanties bancaires nécessaires à la finalisation des travaux.

Dans cette salle d’une capacité de 2 500 personnes, l’aspect pratique est privilégié avec des bars créés dans des containers maritimes. On y trouve un sas d’entrée, des sanitaires, une zone centrale modulable… et une infirmerie est même prévue.

De quoi accueillir dans de bonnes conditions les 26 comités estudiantins - si on tient compte de toutes les facultés et hautes écoles réunies dans l’Association des étudiants liégeois - les quelque 45 000 étudiants et 60 événements organisés chaque année, comptabilisant 52 000 entrées. La guindaille liégeoise, ce n’est pas rien !