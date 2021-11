Une nouvelle antenne de vaccination

Afin de renforcer les primo-vaccinations contre le Covid-19, d’ouvrir davantage de structures de proximité notamment pour administrer les troisièmes doses aux personnes de 65 ans et plus ainsi qu’à celles à la santé plus fragile, les autorités wallonnes ouvriront, dès la semaine prochaine, une antenne mobile à Liège et dans ses environs.

La première étape de cette antenne se fera à St-Nicolas le mercredi 17 novembre. L’antenne circulera ensuite à l’ULiège, dans les quartiers des Guillemins, des Vennes, à Droixhe ou encore à Ste-Marguerite. Elle fera aussi arrêt dans quelques communes environnantes à la mi-novembre et la semaine du 8 décembre.

Les citoyens pourront s’y présenter sans rendez-vous, de 9 à 19 h. Pour les personnes qui se présentent pour une 3e dose, elles devront toutefois venir munies de leur invitation à la vaccination. L’antenne fera ces étapes :

Saint-Nicolas : le 17 novembre, Pavillon des Libertés (rue de la Libération 20 );

ULiège : le 18 novembre, sur le campus du Sart-Tilman ;

Vaux-sous-Chèvremont : le 19 novembre, Maison communale ;

Sainte-Marguerite : le 20 novembre, Parking public, (rue Sainte-Marguerite, à hauteur du n° 45) ;

Droixhe : le 22 novembre, place de la Résistance ;

Wandre : le 23 novembre devant la Mairie de quartier (rue de Visé 832) ;

Quartier des Guillemins : les 8 et 9 décembre sur l’esplanade ;

Aux Vennes : le 12 et 13 décembre, lieu à déterminer.

Un centre de vaccination ouvrira aussi ses portes à Aywaille dès le 17 novembre, dans l’ancien bâtiment des contributions (rue de la Heid, 40). Il sera accessible à la population, du mercredi au samedi, de 9 à 19 h. Il est d’ores et déjà possible d’y prendre rendez-vous via www.jemevaccine.be ou en appelant le numéro gratuit 0800/45 019.

J.-M. C.