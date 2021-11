Quatre mois après les inondations, le corps de la dernière victime disparue pourrait avoir été retrouvé près de l'Ourthe

Quatre mois après les inondations meurtrières qui ont frappé la Belgique, touchant violemment les provinces de Liège et du Luxembourg, la police pourrait bien avoir retrouvé le corps de la dernière personne portée disparue.

D'après les informations de nos confrères de RTL Info et de la RTBF, la police a découvert un corps en état de décomposition sur une berge de l'Ourthe entre Tilff et Angleur. Ces restes pourraient correspondre au signalement d'un homme d'une soixante d'années, disparu au camping de Mairy.



Le cadavre a été emmené à l'institut médico-légal et une analyse ADN est actuellement en cours. La police fédérale s'exprimera une fois que les résultats de l'analyse seront connus, un processus qui pourrait bien encore prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines selon la RTBF.



Pour rappel, 37 personnes ont succombé à ces violentes intempéries entre le 14 et le 16 juillet.