Face à la nouvelle flambée des contaminations au Covid-19, le CHR de la Citadelle mise sur la pédagogie en mettant en place des consultations spécifiques avec des infectiologues chevronnés ayant une connaissance approfondie à la fois en virologie et en vaccinologie, a annoncé lundi le CHR de la Citadelle à Liège.

Des consultations pour informer et rassurer sur la vaccination au CHR de la Citadelle

"La vaccination contre le Covid est actuellement au centre de toutes les discussions. Celles-ci sont alimentées par des avis de tous bords, par des informations scientifiques comme fantasques, par des interprétations fondées comme non fondées. In fine, les débats stériles et clivants engendrés ne permettent pas toujours aux personnes indécises d'obtenir des réponses claires à leurs interrogations", constate-t-on au sein de l'hôpital liégeois.

Aussi, sachant qu'un avis éclairé est de nature à rassurer, le CHR de la Citadelle propose des consultations spécifiques avec des infectiologues chevronnés ayant une connaissance approfondie à la fois en virologie et en vaccinologie.

Ainsi, le Dr Filip Moerman, à l'origine de la création de la clinique du voyageur à la Citadelle, réserve désormais ses consultations du mardi matin (8h30 à 11h) aux personnes soucieuses de s'informer sur le vaccin. De même, le Dr Martial Moonen, coordinateur des salles Covid banalisées depuis le début de la crise, est disponible le jeudi matin (9h à 12h).

Des consultations spécifiques concernant les enfants sont également possibles avec le Dr Julie Frère, pédiatre et infectiologue, le lundi de 8h30 à 11h. Pour l'un comme pour l'autre, il suffit de prendre rendez-vous.

"L'initiative des infectiologues s'inscrit dans une dynamique positive dont l'objectif est, in fine, d'enrayer le développement de la pandémie", souligne le Dr Jean-Louis Pepin, directeur médical au CHR de la Citadelle.