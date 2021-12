Cent colis de Noël pour les SDF

Générosité Hakan et Burhan, 33 et 31 ans, ont un cœur énorme ; ils ont aidé les SDF.

C’est une belle histoire de Noël que deux jeunes Liégeois ont écrite ce samedi 25 décembre. Hakan et Burhan sont âgés de 33 et 31 ans. Amis de longue date, ils partagent surtout aujourd’hui cette envie d’aider ceux qui en ont besoin. Alors pourquoi ne pas le faire pour les personnes sans-abri… le jour de Noël ? Ce samedi soir, sur le coup de 18 heures, ils étaient en effet présents à la gare des Guillemins pour distribuer 100 colis confectionnés grâce à l’aide de nombreux donateurs. Nous les avons rencontrés…

"Voilà plusieurs années que nous organisons des actions humanitaires, explique Hakan. T out a commencé par la construction d'un puits en Afrique à la suite du décès d'un ami et, petit à petit, nous avons eu plus de contacts et nous avons réitéré ce type de projet. Mais cette année, nous voulions faire quelque chose ici, nous qui sommes de Liège." Bien qu'ils soient de confession musulmane, les deux amis ont voulu marquer le coup en cette soirée de Noël : "Et on sait aussi qu'il y a énormément de sans-abri à Liège, ils sont officiellement plus de 500, ce qui veut dire qu'ils sont beaucoup plus nombreux en fait."

Gants, veste… lettre d’enfant

Grâce à leur réseau de donateurs, Hakan et Burhan ont rapidement eu des retours lorsqu'ils ont fait savoir qu'ils souhaitaient récolter des colis de Noël. "En 24 heures, nous avions déjà de quoi faire 20 à 30 colis. Dedans, on a mis tout ce qui pouvait être utile pour lutter contre le froid, à savoir des gants polaires, un bonnet, un tour de cou, une veste chaude, une paire de chaussettes mais aussi une douceur sucrée et un mot ou une lettre d'enfant."

Un colis chaleureux à bien des égards donc, et qui a pu être distribué à 100 SDF, ce samedi soir, au départ de la gare des Guillemins, "où nous savions qu'ils étaient nombreux".

Sur place, ils étaient aidés par des amis et de la famille qui connaissent bien la générosité d’Hakan et Burhan. Comme on pouvait le voir sur les sourires des sans-abri, les colis ont fait bien plus que réchauffer les corps, ils ont aussi réchauffé les cœurs en ce 25 décembre.

Marc Bechet