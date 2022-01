Les premières neiges de 2022 sont tombées. Pour le plus grand bonheur des promeneurs.

Jusqu'à vingt centimètres de neige en Wallonie: "Et dire qu'il y a deux jours, il faisait encore 15 degrés..."

En province de Liège ce mercredi matin, il y avait un petit peu de neige du côté de Sprimont, un peu plus au niveau de la commune de Theux, et carrément une dizaine de centimètres du côté du Signal de Botrange. On mesure même jusqu'à 20 cm de neige à d'autres endroits en Belgique.

Les promeneurs les plus motivés ont donc pu profiter des premières neiges de 2022 sur les caillebotis du sommet du royaume, où nos confrères de RTL info sont partis prendre la température. "Ça fait du bien, après les journées de pluies que nous avons eues ces derniers temps", se réjouit une mère de famille.

Un changement de temps mais aussi une chute rapide des températures qui étonnent les locaux. "Et dire qu'il y a 2 jours, il faisait encore 15 degrés", constate un habitant auprès de notre confrère.