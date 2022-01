Le carnaval d'Eupen annulé pour la deuxième fois en raison de la pandémie

Une décision difficile qui n'a pas été prise par la commune mais par le comité organisateur et les différentes sociétés qui y participent. "En raison des mesures sanitaires en vigueur, le comité et les sociétés ont estimé qu'il n'était pas possible d'organiser les festivités", explique l'échevin de la Culture. En pratique, cela signifie que les cortèges du Rosenmontag prévus le 28 février ainsi que celui du jeudi des femmes, le 24 février, sont annulés.

Une décision qui fait mal au cœur mais qui est soutenue par la Ville qui ne souhaitait pas que le cortège soit éventuellement reporté comme cela pourrait être le cas à La Calamine par exemple. "Le carnaval c'est du folklore mais aussi une tradition. Déplacer le carnaval au mois de mai, c'est un peu comme célébrer Noël en juillet", conclut l'échevin.

Chaque année, le carnaval d'Eupen rassemble des milliers de participants pour le plus grand bonheur des nombreux spectateurs. Rendez-vous est déjà pris pour le lundi des roses 2023, soit le 20 février.